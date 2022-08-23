«Рома» продолжает вести переговоры с лондонским клубом по продаже Клюйверта

Нападающий «Ромы» Джастин Клюйверт очень хочет продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. По информации от журналиста Фабрицио Романо, нидерландский форвард желает перейти в «Фулхэм».

«Дачники» уже несколько дней обсуждают с «Ромой» потенциальную сделку, но соглашения между клубами ещё нет. «Джаллоросси» хотят включить обязательное право выкупа при достижении футболистов определённых результатов.

Напомним, что прошлый сезон Клюйверт провёл на правах аренды за «Ниццу», где под руководством Кристофа Галтье отметился 4 голами и 5 ассистами в чемпионате Франции. Ранее игрок также играл в аренде за «РБ Лейпциг».