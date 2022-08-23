«Ювентус» согласовал подписание нового нападающего

«Ювентус» решил пригласить в свои ряды Аркадиуша Милика, а не Мемфиса Депая.

Как сообщалось ранее, туринский гранд рассматривает несколько альтернативных вариантов на случай неудачи в переговорах по Депаю, и среди кандидатов значился форвард «Марселя» Аркадиуш Милик. Теперь же, как стало известно авторитетному инсайдеру Джанлуке ди Марцио, «Ювентусу» удалось согласовать с французским клубом переход поляка. «Старая синьора» арендует 28-летнего игрока за 2 млн евро, а в дальнейшем сможет выкупить его за 8 млн.

Аркадиуш Милик отметился 30 забитыми мячами в 55 играх, выступая за «Марсель» с начала 2021 года. В прошлом нападающий защищал цвета «Наполи», в составе которого забил 38 голов в 93 поединках Серии А.