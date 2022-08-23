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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» согласовал подписание нового нападающего

 
23 Августа 2022 • 02:08 Комментировать
Ювентус
...
Рома
27.08 19:30

«Ювентус» решил пригласить в свои ряды Аркадиуша Милика, а не Мемфиса Депая.

Как сообщалось ранее, туринский гранд рассматривает несколько альтернативных вариантов на случай неудачи в переговорах по Депаю, и среди кандидатов значился форвард «Марселя» Аркадиуш Милик. Теперь же, как стало известно авторитетному инсайдеру Джанлуке ди Марцио, «Ювентусу» удалось согласовать с французским клубом переход поляка. «Старая синьора» арендует 28-летнего игрока за 2 млн евро, а в дальнейшем сможет выкупить его за 8 млн.

Аркадиуш Милик отметился 30 забитыми мячами в 55 играх, выступая за «Марсель» с начала 2021 года. В прошлом нападающий защищал цвета «Наполи», в составе которого забил 38 голов в 93 поединках Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Марсель Аркадиуш Милик Мемфис Депай Трансферы футбола - лето 2022
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ЮВЕНТУС РОМА
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окончен Рома 1:0 Кремонезе 1.25 5.80 12.50
окончен Сампдория 0:0 Ювентус 5.70 3.85 1.62
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Сегодня, 23 Августа
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