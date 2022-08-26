Испанский футболист Пол Гарсия несколько лет числился в составе «Ювентуса», но так и не провел ни одного матча за команду. Тем не менее, это не мешает ему внимательно следить за тем, что происходит в клубе. Он считает, что «Ювентус» проиграл, прогнав Андреа Пирло и вернув Массимилиано Аллегри.- Пирло нужно время, а в Италии всегда торопятся. Гвардиола тоже плохо начал с «Барселоной», а потом переписал историю клуба. В «Ювентусе» не дали второго года Пирло, хотя он выиграл два трофея. Пригласили Аллегри, а он ничего не выиграл, и «Ювентус», как мне кажется, регрессирует, - цитирует Гарсию ITASportPress.
«Пирло выиграл два трофея, Аллегри - ничего» - бывший игрок «Ювентуса» сравнил тренеров клуба
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