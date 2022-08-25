Стали известны условия перехода Паредеса в «Ювентус»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес в скором времени будет представлен в качестве новичка «Ювентуса».

После длительных переговоров французский и итальянский клуб окончательно согласовали условия перехода аргентинского хавбека. Как сообщает издание L’Equipe, Паредес пополнит состав «Ювентуса» на правах аренды с обязательным выкупом за 15 млн евро.

Леандро Паредес провёл 117 матчей в составе «ПСЖ», записав себе в актив три забитых мяча и 10 результативных передач. В нынешней кампании 28-летний футболист появился на поле четырежды, отметившись одним голевым пасом.