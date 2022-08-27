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Чемпионат Италии. Серия А

Дибала - о матче с «Ювентусом»: «Отдам все силы для победы»

 
27 Августа 2022 • 07:58 Комментировать
Ювентус
...
Рома
1 2.45 X 3.20 2 3.10
Через 9 ч. 20 мин.

Звездный новичок «Ромы» Пауло Дибала высказался о предстоящем поединке в чемпионате Италии против своего бывшего клуба – туринского «Ювентуса».

«Я возвращаюсь в Турин, где у меня много друзей. Сыграю на арене, где наслаждался замечательными моментами и праздновал успехи «Ювентуса». Но сейчас я буду играть за «Рому» и отдам все силы для победы. Хочу насладиться этим поединком», - гласит сообщение аргентинского нападающего в социальных сетях.

Центральный матч тура состоится в Турине сегодня, 27 августа. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Перед этой игрой «Рома» идет на третьем месте, а «Ювентус» - на пятом.

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ЮВЕНТУС РОМА
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27.08  19:30 Кремонезе ... Торино 3.20 3.40 2.25
27.08  19:30 Ювентус ... Рома 2.45 3.20 3.10
27.08  21:45 Милан ... Болонья 1.37 5.50 7.50
27.08  21:45 Специя ... Сассуоло 3.05 3.65 2.25
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