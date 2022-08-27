Дибала - о матче с «Ювентусом»: «Отдам все силы для победы»

Звездный новичок «Ромы» Пауло Дибала высказался о предстоящем поединке в чемпионате Италии против своего бывшего клуба – туринского «Ювентуса».

«Я возвращаюсь в Турин, где у меня много друзей. Сыграю на арене, где наслаждался замечательными моментами и праздновал успехи «Ювентуса». Но сейчас я буду играть за «Рому» и отдам все силы для победы. Хочу насладиться этим поединком», - гласит сообщение аргентинского нападающего в социальных сетях.

Центральный матч тура состоится в Турине сегодня, 27 августа. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Перед этой игрой «Рома» идет на третьем месте, а «Ювентус» - на пятом.