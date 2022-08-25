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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» хочет поскорее завершить трансфер Паредеса

 
25 Августа 2022 • 14:03 Комментировать
Ювентус
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Рома
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27.08 19:30

Туринский «Ювентус» в оставшиеся дни трансферного окна направит все свои силы на то, чтобы поскорее осуществить переход полузащитника «ПСЖ» Леандро Паредеса. Об этом утверждает в социальных сетях итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что сделка должна быть оформлена на правах аренды с правом выкупа. Аргентинский полузащитник уже оформил с «Ювентусом» условия личного контракта. Источник добавляет, что «ПСЖ» тоже торопится оформить сделку как можно быстрее.

Напомним, что Паредес ранее выступал в Италии за «Рому», из которой в своё время перебрался в петербургский «Зенит».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус ПСЖ Леандро Паредес Трансферы футбола - лето 2022
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ЮВЕНТУС РОМА
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