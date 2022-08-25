«Ювентус» хочет поскорее завершить трансфер Паредеса

Туринский «Ювентус» в оставшиеся дни трансферного окна направит все свои силы на то, чтобы поскорее осуществить переход полузащитника «ПСЖ» Леандро Паредеса. Об этом утверждает в социальных сетях итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что сделка должна быть оформлена на правах аренды с правом выкупа. Аргентинский полузащитник уже оформил с «Ювентусом» условия личного контракта. Источник добавляет, что «ПСЖ» тоже торопится оформить сделку как можно быстрее.

Напомним, что Паредес ранее выступал в Италии за «Рому», из которой в своё время перебрался в петербургский «Зенит».