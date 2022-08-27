Моуринью: «Нам повезло, что в первом тайме пропустили лишь один гол»

Португальский наставник «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал события игры с «Ювентусом», в которой его подопечным удалось добыть очко. Моуринью считает итоговый результат удачным и не сомневается в том, что его команде повезло пропустить лишь один гол в первой половине игры.

- После первого тайма мне было стыдно за команду. Я сказал им об этом в перерыве. Нам повезло, что мы пропустили лишь один мяч. Такое отношение к игре недопустимо, когда вы играете за «Рому», - цитирует Моуринью итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.

В следующем, четвертом туре «Рома» сыграет дома с «Монцей».