Влахович забил свой самый быстрый гол в карьере

В матче третьего тура итальянской Серии А «Ювентус» принимает дома «Рому», и «старой синьоре», которая не смогла забить «Сампдории» в предыдущем матче, удалось открыть счет уже на 76-й секунде. Его записал на свой счет Душан Влахович, красиво исполнивший штрафной удар с 25 метров.

Этот гол стал самым быстрым в карьере сербского форварда, который перешел в туринский клуб минувшей зимой за 70 миллионов евро. Ранее Влахович защищал цвета «Фиорентины»

Следить за событиями поединка между «Ромой» и «Ювентусом» в рамках третьего тура итальянской Серии А можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.