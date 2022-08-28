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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью — о матче с «Ювентусом»: «Судя по интервью Абрахама, кажется, что он сыграл отлично, но он был ужасен»

 
28 Августа 2022 • 10:47 Комментировать
Ювентус
1:1
Рома
окончен

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался об игре нападающего своей команды Тэмми Абрахама в матче 3-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» (1:1).

Напомним, что 24-летний англичанин забил единственный гол своей команды в этой встрече, сравняв счёт на 69-й минуте.

«Я видел интервью Абрахама, по которому кажется, что Тэмми сыграл отлично, но он был ужасен», — цитирует Моуринью DAZN.

Также наставник римской команды отметил другого нападающего Пауло Дибалу, который, по словам португальского специалиста, делает разницу на поле.

Свой следующий матч «Рома» проведёт 30 августа против «Монцы». Встреча начнётся в 21:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Ювентус Жозе Моуринью Тэмми Абрахам
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