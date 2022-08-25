Наингголан: «Я допустил ошибку, когда покинул «Рому»

Полузащитник «Антверпена» Раджа Наингголан заявил, что жалеет о своём уходе из «Ромы». Напомним, что бывший хавбек сборной Бельгии покинул «джаллоросси» летом 2018 года, перейдя в миланский «Интер».

«Этот город любит меня также сильно, как я его люблю. Я допустил ошибку, когда покинул «Рому». Никогда не меняйся ради кого-то и не сходи с ума, когда не поладил с человеком. К сожалению, я принял решение, о котором жалею до сих пор», – цитирует Наингголана New Sound Level.

Напомним, что в последнее время Наингголана связывают с возвращением в «Рому». Считается, что бельгиец может на время заменить травмированного Джорджиньо Вейналдума.