Наингголан: «Фанаты хотят моего возвращения в «Рому», я тоже этого хочу»

Хавбек бельгийского «Антверпена» Раджа Наингголан прокомментировал своё возможное возвращение в «Рому». Напомним, что полузащитника связывают с переходом в стан «джаллоросси» из-за травмы Джорджиньо Вейналдума, который пропустит минимум три месяца.

«Я знаю, насколько сильно болельщики хотят моего возвращения в «Рому», я тоже этого хочу. Некоторые пишут мне и зовут обратно, но эти слухи не представляют из себя ничего серьёзного. Это простая болтовня в баре», – заявил Наингголан в интервью New Sound Level.

Напомним, что Наингголан выступал за «Рому» с 2014 по 2018 год, после чего перебрался в миланский «Интер».