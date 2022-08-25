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Чемпионат Италии. Серия А

Наингголан: «Фанаты хотят моего возвращения в «Рому», я тоже этого хочу»

 
25 Августа 2022 • 16:08 Комментировать
Ювентус
...
Рома
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27.08 19:30

Хавбек бельгийского «Антверпена» Раджа Наингголан прокомментировал своё возможное возвращение в «Рому». Напомним, что полузащитника связывают с переходом в стан «джаллоросси» из-за травмы Джорджиньо Вейналдума, который пропустит минимум три месяца.

«Я знаю, насколько сильно болельщики хотят моего возвращения в «Рому», я тоже этого хочу. Некоторые пишут мне и зовут обратно, но эти слухи не представляют из себя ничего серьёзного. Это простая болтовня в баре», – заявил Наингголан в интервью New Sound Level.

Напомним, что Наингголан выступал за «Рому» с 2014 по 2018 год, после чего перебрался в миланский «Интер».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Антверпен Раджа Наингголан Трансферы футбола - лето 2022
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ЮВЕНТУС РОМА
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