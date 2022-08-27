«Ювентус» упустил победу в матче с «Ромой»

В третьем туре Серии А «Ювентус» принимал «Рому» и открыл счёт на второй минуте. Душан Влахович прямым ударом со штрафного поразил цель рикошетом от перекладины. Турин мощно давил, создавая момент за моментом. Мануэль Локателли забил гол-красавец, но судьи его отменили из-за нарушения правил. У «Ромы» было мало остроты, но свой гол на забила, после подачи углового Пауло Дибала перевел мяч на Тэмми Абрахама, и тот сравнял счет - 1:1.
«Рома» в группе лидеров, набрав 7 очков, у соперника на два пункта меньше.
Протокол игры
|(1:0) Влахович Душан2'
|69'Абрахам Тэмми (1:1)
Щесны Войцех•Де Шильо Маттиа•Бремер Глейсон•Данило Луис•Алекс Сандро•Локателли Мануэль 6'85' (Ровелла Николо (85') •Рабио Адриен58' (Закария Денис (58') •Куадрадо Хуан77' (Милик Аркадиуш (77') •Миретти Фабио77' (Маккенни Уэстон (77') •Костич Филип• 77'Влахович Душан86' (Кин Мойзе (86')
Патрисиу Руй•Манчини Джанлука46' (Залевски Никола (46') •Смоллинг Крис•Ибаньес Рожер•Карсдорп Рик62' (Челик Зеки (62') •Спинаццола Леонардо46' (Эль-Шаарави Стефан (46') •Матич Неманья•Кристанте Бриан• 41'Дибала Пауло78' (Кумбулла Мараш (78') •Пеллегрини Лоренцо90' (Бове Эдоардо (90') •Абрахам Тэмми
27 августа. Стадион "Альянц Стэдиум".
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