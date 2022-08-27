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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» упустил победу в матче с «Ромой»

 
27 Августа 2022 • 21:25 Комментировать (3)
Ювентус
1:1
Рома
окончен

В третьем туре Серии А «Ювентус» принимал «Рому» и открыл счёт на второй минуте. Душан Влахович прямым ударом со штрафного поразил цель рикошетом от перекладины. Турин мощно давил, создавая момент за моментом. Мануэль Локателли забил гол-красавец, но судьи его отменили из-за нарушения правил. У «Ромы» было мало остроты, но свой гол на забила, после подачи углового Пауло Дибала перевел мяч на Тэмми Абрахама, и тот сравнял счет - 1:1.

«Рома» в группе лидеров, набрав 7 очков, у соперника на два пункта меньше.

Протокол игры  
Ювентус1:1Рома
(1:0) Влахович Душан2'  
  69'Абрахам Тэмми (1:1)
Щесны ВойцехДе Шильо МаттиаБремер ГлейсонДанило ЛуисАлекс СандроЛокателли Мануэль  6' 85' (Ровелла Николо ( 85') Рабио Адриен 58' (Закария Денис ( 58') Куадрадо Хуан 77' (Милик Аркадиуш ( 77') Миретти Фабио 77' (Маккенни Уэстон ( 77') Костич Филип  77'Влахович Душан 86' (Кин Мойзе ( 86')
Запасные: Ругани ДаниэлеПинсольо КарлоГатти ФедерикоПерин МаттиаСоуле Матиас
Патрисиу РуйМанчини Джанлука 46' (Залевски Никола ( 46') Смоллинг КрисИбаньес РожерКарсдорп Рик 62' (Челик Зеки ( 62') Спинаццола Леонардо 46' (Эль-Шаарави Стефан ( 46') Матич НеманьяКристанте Бриан  41'Дибала Пауло 78' (Кумбулла Мараш ( 78') Пеллегрини Лоренцо 90' (Бове Эдоардо ( 90') Абрахам Тэмми
Запасные: Боер ПьетроВинья МатиасТрипи ФилиппоШомуродов ЭлдорСвилар Миле
27 августа. Стадион "Альянц Стэдиум".

Видео

1:0. Красивый гол Душана Влаховича со стандарта (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:0. Красивый гол Душана Влаховича со стандарта (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:1. Гол Тэмми Абрахама (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:1. Гол Тэмми Абрахама (видео). Чемпионат Италии. Футбол

 

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Рома Ювентус
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
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Я-Ювентус
27 Августа 2022 в 22:32
После замены Куадрадо правый фланг стал мертвым. Жалко терять очки в таком матче. Особенно первый тайм был шикарным.
sagittarius
27 Августа 2022 в 21:48
По сравнению с игрой против Сампы - получше, но во втором тайме опять начали вату катать покатывать. Будем надеяться, что с возвращением травмированных футболистов можно будет получать удовольствие всю игру, а не только местами. Forza Juve!
Bettega
27 Августа 2022 в 22:07
тока куда и как их распихать на поле?
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окончен Кремонезе 1:2 Торино 3.20 3.40 2.25
окончен Ювентус 1:1 Рома 2.45 3.20 3.10
Идет 45 минута Специя 2:1 Сассуоло 3.05 3.65 2.25
Идет 45 минута Милан 1:0 Болонья 1.37 5.50 7.50
28.08  19:30 Верона ... Аталанта 4.30 3.90 1.80
28.08  19:30 Салернитана ... Сампдория 2.45 3.20 3.05
28.08  21:45 Лечче ... Эмполи 2.35 3.40 3.00
28.08  21:45 Фиорентина ... Наполи 3.35 3.60 2.10
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