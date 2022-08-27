«Ювентус» упустил победу в матче с «Ромой»

В третьем туре Серии А «Ювентус» принимал «Рому» и открыл счёт на второй минуте. Душан Влахович прямым ударом со штрафного поразил цель рикошетом от перекладины. Турин мощно давил, создавая момент за моментом. Мануэль Локателли забил гол-красавец, но судьи его отменили из-за нарушения правил. У «Ромы» было мало остроты, но свой гол на забила, после подачи углового Пауло Дибала перевел мяч на Тэмми Абрахама, и тот сравнял счет - 1:1.

«Рома» в группе лидеров, набрав 7 очков, у соперника на два пункта меньше.

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