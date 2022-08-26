Недвед: «Ещё рано делать выводы по чемпионату»

В итальянской Серии А прошли два тура, но «Ювентус» уже попал под критику после слабого выступления в Генуе, где не сумел забить в ворота «Сампдории» (хотя и не пропустил). Входящий в совет директоров туринского «Ювентуса» Павел Недвед прокомментировал события начавшегося чемпионата, призвав не делать скорых выводов.

- Чемпионат только начался, сейчас рано делать выводы. Конечно, в Генуе хотелось добыть результат получше. Но команда работает, делает это с улыбкой, думая лишь о происходящем на поле. Надо продолжать делать это и впредь, скромно и целеустремленно, - цитирует слова Недведа ITASportPress.