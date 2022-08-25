«Ювентус» окончательно согласовал трансфер Милика

Туринский «Ювентус» согласовал последние детали трансфера нападающего «Марселя» Аркадиуша Милика. По информации от журналиста Фабрицио Романо, клубы достигли полной договорённости по трансферу.

За аренду Милика «Ювентус» заплатит один миллион евро + ещё миллион в виде бонусов. В сделку включена опция выкупа за 8 миллионов евро, которая не является обязательной.

Напомним, что Милик несколько лет выступал в итальянской Серии А в составе «Наполи». Поляк заменит в «Ювентусе» нападающего Альваро Морату, которого «старая синьора» не стала выкупать по истечению срока аренды.