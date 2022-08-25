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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» окончательно согласовал трансфер Милика

 
25 Августа 2022 • 12:26 Комментировать
Ювентус
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Рома
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27.08 19:30

Туринский «Ювентус» согласовал последние детали трансфера нападающего «Марселя» Аркадиуша Милика. По информации от журналиста Фабрицио Романо, клубы достигли полной договорённости по трансферу.

За аренду Милика «Ювентус» заплатит один миллион евро + ещё миллион в виде бонусов. В сделку включена опция выкупа за 8 миллионов евро, которая не является обязательной.

Напомним, что Милик несколько лет выступал в итальянской Серии А в составе «Наполи». Поляк заменит в «Ювентусе» нападающего Альваро Морату, которого «старая синьора» не стала выкупать по истечению срока аренды.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Марсель Аркадиуш Милик Трансферы футбола - лето 2022
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ЮВЕНТУС РОМА
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