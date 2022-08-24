Агент рассказал, как удалось заманить Моуринью на хоккей

Футбольный агент Леонид Гольдман рассказал, как удалось пригласить известного португальского тренера Жозе Моуринью на хоккейный матч между «Авангардом» и питерским СКА, который состоялся в феврале 2019 года.

Напомним, что в то время Гольдман помогал «Авангарду» по маркетинговым делам.

«На RT договорились с Жозе об освещении с ним плей-офф Лиги чемпионов. Придумали промо — Моуринью тогда остался без клуба, и все гадали, куда же он пойдёт работать. Так вот, по сюжету Жозе приезжает на хоккейную арену, проводит тренировку. После чего Моур говорит: «Я буду освещать Лигу чемпионов на RT, а вы о чём подумали?» Зашли через агентов, всё согласовали», — приводит слова Гольдмана Sport24.

В настоящий момент 59-летний Моуринью возглавляет итальянскую «Рому». Также специалист работал в «Челси», «Барселоне», «Порту», мадридском «Реале», миланском «Интере» и «Тоттенхэме».

Португалец является двукратным победителем Лиги чемпионов, трёхкратным чемпионом Англии, двукратным победителем чемпионата Италии и чемпионом Испании в качестве тренера. Также он выигрывал Лигу Европы и Лигу конференций.