«Наполи» получит 30% от трансфера Милика в «Ювентус»

«Наполи» должен получить 30% от суммы трансфера Аркадиуша Миллера в туринский «Ювентус». Напомним, что нападающий «Марселя» в скором времени должен подписать контракт со «старой синьорой».

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в соглашении между «провансальцами» и «Наполи» был прописан пункт, согласно которому итальянский клуб получить 30% от последующей продажи футболиста.

Так как Милик обойдётся «Ювентусу» всего в 10 миллионов евро, «Наполи» получит от этой суммы 3 миллиона. Напомним, что в Турине поляк должен заменить Альваро Морату, которого «старая синьора» не стала выкупать после истечения срока аренды.