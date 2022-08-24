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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» получит 30% от трансфера Милика в «Ювентус»

 
24 Августа 2022 • 11:49 Комментировать
Ювентус
...
Рома
1 2.30 X 3.20 2 3.25
27.08 19:30

«Наполи» должен получить 30% от суммы трансфера Аркадиуша Миллера в туринский «Ювентус». Напомним, что нападающий «Марселя» в скором времени должен подписать контракт со «старой синьорой».

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в соглашении между «провансальцами» и «Наполи» был прописан пункт, согласно которому итальянский клуб получить 30% от последующей продажи футболиста.

Так как Милик обойдётся «Ювентусу» всего в 10 миллионов евро, «Наполи» получит от этой суммы 3 миллиона. Напомним, что в Турине поляк должен заменить Альваро Морату, которого «старая синьора» не стала выкупать после истечения срока аренды.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Марсель Наполи Аркадиуш Милик Трансферы футбола - лето 2022
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ЮВЕНТУС РОМА
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