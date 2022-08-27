Абрахам: «Матч был сложный, ничья - хороший результат»

В третьем туре итальянского чемпионата Серии А «Рома» с трудом добыла ничью в Турине, оказавшись в роли отыгрывающейся уже на второй минуте матча. Выручил столичную команду английский нападающий Тэмми Абрахам - именно он сравнял во втором тайме счет, войдя в тройку лучших бомбардиров из Англии в истории итальянского чемпионата. Абрахам прокомментировал итоги матча.

- Сложная игра, ничьей следует быть довольным, мы боролись за нее. После первого тайма оказались в сложном положении. Мы еще растем, не все новички интегрировались в команду, - цитирует Абрахама телеканал DAZN.

В следующем туре «Рома» примет дома «Монцу».