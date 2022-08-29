«Валенсия» согласовала трансфер Кавани

«Валенсия» окончательно согласовала трансфер нападающего Эдинсона Кавани, который находился в статусе свободного агента после ухода из «Манчестер Юнайтед». Об этом утверждает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Кавани выбирал между двумя клубами – «Валенсией» и «Реал Сосьедадом», который находился в поисках нового форварда после продажи Александера Исака в «Ньюкасл» за 70 миллионов евро. Уругваец остановил свой выбор на «летучих мышах», которые предложили футболисту наиболее выгодные условия.

Напомним, что Кавани является лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ». Уругваец выступал за французскую команду с 2013 по 2020 год.