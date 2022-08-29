«Атлетико» принял решение по Саулю, которого хотел купить Моуринью

Полузащитник Сауль Ньигес, который провел прошлый сезон в аренде за лондонский «Челси», востребован в мадридском «Атлетико». Как информируют журналисты Todofichajes, главный тренер «матрасников» Диего Симеоне рассчитывает на игрока в этом сезоне. Ранее сообщалось об интересе к Саулю со стороны «Ромы».

Ожидается, что 27-летний хавбек выйдет в стартовом составе мадридской команды на сегодняшний матч чемпионата Испании против «Валенсии».

Ньигес связан трудовыми обязательствами с «Атлетико» до середины 2026 года. Цвета «матрасников» он защищает с 2013 года.

Матч «Валенсия» - «Атлетико» состоится на «Месталье», начало – 23:00 мск.