«Атлетико» завтра объявит об аренде Регилона

Стало известно, когда мадридский «Атлетико» объявит об аренде защитника «Тоттенхэма» Серхио Регилона. По информации от журналиста Фабрицио Романо, испанец прибудет в Мадрид завтра утром, после чего пройдёт медосмотр и подпишет контракт.

Напомним, что Регилон не входил в планы главного тренера «Тоттенхэма» Антонио Конте. Для испанца освободилось место в мадридском «Атлетико», так как «матрасники» отдали в аренду с правом выкупа в «Ноттингем Форест» Ренана Лоди.

Регилон является воспитанником «Реала». У мадридского клуба есть право первоочередного выкупа футболиста из «Тоттенхэма».