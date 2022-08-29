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«Атлетико» завтра объявит об аренде Регилона

 
29 Августа 2022 • 12:27 Комментировать
Валенсия
...
Атлетико М
1 4.05 X 3.30 2 2.00
Через 10 ч. 7 мин.

Стало известно, когда мадридский «Атлетико» объявит об аренде защитника «Тоттенхэма» Серхио Регилона. По информации от журналиста Фабрицио Романо, испанец прибудет в Мадрид завтра утром, после чего пройдёт медосмотр и подпишет контракт.

Напомним, что Регилон не входил в планы главного тренера «Тоттенхэма» Антонио Конте. Для испанца освободилось место в мадридском «Атлетико», так как «матрасники» отдали в аренду с правом выкупа в «Ноттингем Форест» Ренана Лоди.

Регилон является воспитанником «Реала». У мадридского клуба есть право первоочередного выкупа футболиста из «Тоттенхэма».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Атлетико Мадрид Серхио Регилон Трансферы футбола - лето 2022
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ВАЛЕНСИЯ АТЛЕТИКО М
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