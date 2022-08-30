Гаттузо расстроен очередным поражением «Валенсии»

«Валенсия» начала чемпионат с победы, но затем потерпела два поражения кряду, в том числе и от мадридского «Атлетико». Ситуацию прокомментировал наставник «летучих мышей», итальянский специалист Дженнаро Гаттузо, который считает, что его команда должна как можно скорее набирать очки. Пока их у «Валенсии» лишь три.

- Мне трудно рассказывать о прошедшей игре, расстраивает отсутствие очков в двух последних матчах. Важно работать и смотреть в будущее с оптимизмом. Нельзя опускать пуки, надо продолжать борьбу. Это единственный способ преодолеть кризис, - цитирует слова Гаттузо испанское издание Marca.