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Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне похвалил Гризманна

 
30 Августа 2022 • 04:25 Комментировать
Валенсия
0:1
Атлетико М
окончен

В заключительном матче третьего тура испанского чемпионата Ла Лиги мадридскому «Атлетико» удалось выиграть у «Валенсии», причем на поле «летучих мышей». Единственный гол матча в середине второй половины игры забил французский нападающий Антуанн Гризманн. Наставник мадридского клуба Диего Симеоне похвалил его.

- Для нас важно, чтобы Гризманн был на поле, когда это нужно. Пока что он делает все так, как нужно. Хорошо знаю Гаттузо, играл против него. Уверен, что дела «Валенсии» с приходом Эдинсона Кавани пойдут на лад, - цитирует слова аргентинского специалиста испанское издание Marca.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне Антуан Гризманн
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