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Чемпионат Испании. Ла Лига

Руководство «Атлетико» выдвинуло требование Гризманну

 
22 Августа 2022 • 23:52 Комментировать
Валенсия
...
Атлетико М
29.08 23:00

От Антуана Гризманна явно ждут большего в «Атлетико».

Как стало известно недавно, мадридский клуб совсем не горит желанием выкупать нападающего у «Барселоны» за 40 млн евро, так как считает, что в нынешнем состоянии игрок не стоит таких денег. По данным Diario AS, на днях руководители «матрасников» лично обсудили будущее с французом. От Гризманна не планируют отказываться, однако форварду настоятельно порекомендовали поработать над своей игрой. Боссы «Атлетико» хотят, чтобы футболист сделал шаг вперёд и постарался оправдать возложенные на него надежды.

Аренда Антуана Гризманна в мадридском клубе рассчитана до конца текущего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Антуан Гризманн
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ВАЛЕНСИЯ АТЛЕТИКО М
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