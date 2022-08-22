Руководство «Атлетико» выдвинуло требование Гризманну

От Антуана Гризманна явно ждут большего в «Атлетико».

Как стало известно недавно, мадридский клуб совсем не горит желанием выкупать нападающего у «Барселоны» за 40 млн евро, так как считает, что в нынешнем состоянии игрок не стоит таких денег. По данным Diario AS, на днях руководители «матрасников» лично обсудили будущее с французом. От Гризманна не планируют отказываться, однако форварду настоятельно порекомендовали поработать над своей игрой. Боссы «Атлетико» хотят, чтобы футболист сделал шаг вперёд и постарался оправдать возложенные на него надежды.

Аренда Антуана Гризманна в мадридском клубе рассчитана до конца текущего сезона.