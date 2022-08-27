«Атлетико» хочет усилить левый фланг обороны воспитанником «Реала»

Защитник лондонского «Тоттенхэма» Серхио Регилон может вернуться в испанскую Ла Лигу. По информации от журналиста Фабрицио Романо, мадридский «Атлетико» начал переговоры со «шпорами» о возможном трансфере.

Ожидается, что сам игрок будет заинтересован в переходе. Ранее в услугах Регилона были заинтересованы «Ноттингем Форест» и «Лацио». Эти клубы были готовы взять футболиста в аренду с правом выкупа, полностью при этом покрывая его зарплату.

Напомним, что Регилон является воспитанником мадридского «Реала». Испанец не входит в планы главного тренера «Тоттенхэма» Антонио Конте, поэтому ищет новую команду.