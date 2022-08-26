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«Атлетико» сделал запрос по защитнику «Тоттенхэма»

 
26 Августа 2022 • 02:07 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Тоттенхэм
1 7.00 X 4.50 2 1.45
28.08 18:30

Мадридский «Атлетико» нацелился на левого защитника «Тоттенхэма» Серхио Регилона.

Как известно, наставник «шпор» Антонио Конте не видит испанца в своей команде, в связи с чем тот был выставлен на продажу. Согласно сведениям журналиста Раймондо де Магистриса, «Атлетико» обратился к лондонскому клубу с официальным запросом по Регилону. Сам 25-летний латераль очень заинтересован в таком варианте продолжения карьеры.

Серхио Регилон – воспитанник мадридского «Реала». В 2020 году «Тоттенхэм» заплатил «сливочным» 30 млн за футболиста. В общей сложности на счету испанца два гола и девять результативных передач в 67 поединках за лондонцев.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Атлетико Мадрид Серхио Регилон Трансферы футбола - лето 2022
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