«Ноттингем Форест» очень близок к трансферу Лоди

«Ноттингем Форест» вплотную приблизился к трансферу защитника мадридского «Атлетико» Ренана Лоди. По информации от инсайдера Фабрицио Романо, «лесники» практически согласовали трансфер с «матрасниками».

«Ноттингем Форест» теперь предстоит согласовать личные условия контракта с самим футболистом. Стороны пока не смогли договориться, но переговоры продолжаются.

«Атлетико», в свою очередь, попытается взять у «Тоттенхэма» левого защитника Серхио Регилона, который уже имеет солидный опыт выступлений в Ла Лиге за «Реал» и «Севилью».

Лоди должен перейти в «Ноттингем Форест» на правах аренды с правом выкупа за 30 миллионов евро.