Симеоне оценил трансфер Кавани в «Валенсию»

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне пообщался с представителями СМИ после поединка с «Валенсией» в рамках третьего тура чемпионата Испании. «Матрасники» одержали гостевую победу со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий Антуан Гризманн.

«Антуан действует в своих лучших традициях. Он очень важен для команды, когда находится в оптимальной готовности.

Что касается соперника, то команда Гаттузо демонстрирует энтузиазм и энергию, которые присущи их главному тренеру. В «Валенсию» пришел Кавани, он точно станет усилением. С ним «Валенсия» серьезно прибавит в атаке», - цитирует аргентинского тренера газета Marca.

По итогам трех туров «Атлетико» с шестью очками занимает шестое место в таблице Ла Лиги.