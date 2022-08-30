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Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне оценил трансфер Кавани в «Валенсию»

 
30 Августа 2022 • 08:29 Комментировать
Валенсия
0:1
Атлетико М
окончен

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне пообщался с представителями СМИ после поединка с «Валенсией» в рамках третьего тура чемпионата Испании. «Матрасники» одержали гостевую победу со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий Антуан Гризманн.

«Антуан действует в своих лучших традициях. Он очень важен для команды, когда находится в оптимальной готовности.

Что касается соперника, то команда Гаттузо демонстрирует энтузиазм и энергию, которые присущи их главному тренеру. В «Валенсию» пришел Кавани, он точно станет усилением. С ним «Валенсия» серьезно прибавит в атаке», - цитирует аргентинского тренера газета Marca.

По итогам трех туров «Атлетико» с шестью очками занимает шестое место в таблице Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Атлетико Мадрид Эдинсон Кавани Диего Симеоне
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