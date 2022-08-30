Мяч Гризманна принёс «Атлетико» гостевую победу над «Валенсией»

Мадридский «Атлетико» с трудом, но добыл три очка в Валенсии, обыграв команду Дженнаро Гаттузо благодаря голу француза Антуана Гризманна, который отличился в середине второго тайма.

Таким образом, в Испании завершился третий тур чемпионата, и «Атлетико» располагается на шестом месте в турнирной таблице.