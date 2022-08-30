Мяч Гризманна принёс «Атлетико» гостевую победу над «Валенсией»

Мадридский «Атлетико» с трудом, но добыл три очка в Валенсии, обыграв команду Дженнаро Гаттузо благодаря голу француза Антуана Гризманна, который отличился в середине второго тайма.
Таким образом, в Испании завершился третий тур чемпионата, и «Атлетико» располагается на шестом месте в турнирной таблице.
Протокол игры
|66'Гризманн Антуан (0:1)
Мамардашвили Георгий•Корреа Тьерри 42'69' (Фулкье Димитри (69') •Джюмарт Эрай• 76'Дьякаби Муктар•Лато Тони81' (Лопес Диего IV (81') •Солер Карлос•Гильямон Уго69' (Гонсалес Нико (69') •Муса Юнус•Кастильехо Самуэль75' (Fran Perez (75') • 84'Андре Маркос 18'74' (Макси Гомес (74') •Лино Сэмуел
Облак Ян•Хименес Хосе•Витсель Аксель•Мандава Рейнилду• 27'Льоренте Маркос•Ньигес Сауль 14'46' (Карраско Янник (46') •Де Пауль Родриго65' (Гризманн Антуан (65') •Кондогбия Жоффрей65' (Лемар Тома (65') •Коке Хорхе•Мората Альваро83' (Корреа Анхель (83') •Фелиш Жоау 56'83' (Кунья Матеус (83')
Запасные: Эрмосо Марио•Грбич Иво•Фелипе Аугусто IV
29 августа. Стадион "Месталья" (Валенсия).
Бан пользователя