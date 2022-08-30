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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мяч Гризманна принёс «Атлетико» гостевую победу над «Валенсией»

 
30 Августа 2022 • 01:01 Комментировать
Валенсия
0:1
Атлетико М
окончен

Мадридский «Атлетико» с трудом, но добыл три очка в Валенсии, обыграв команду Дженнаро Гаттузо благодаря голу француза Антуана Гризманна, который отличился в середине второго тайма.

Таким образом, в Испании завершился третий тур чемпионата, и «Атлетико» располагается на шестом месте в турнирной таблице.

Протокол игры  
Валенсия0:1Атлетико М
  66'Гризманн Антуан (0:1)
Мамардашвили ГеоргийКорреа Тьерри  42' 69' (Фулкье Димитри ( 69') Джюмарт Эрай  76'Дьякаби МуктарЛато Тони 81' (Лопес Диего IV ( 81') Солер КарлосГильямон Уго 69' (Гонсалес Нико ( 69') Муса ЮнусКастильехо Самуэль 75' (Fran Perez ( 75'  84') Андре Маркос  18' 74' (Макси Гомес ( 74') Лино Сэмуел
Запасные: Вальехо МануМоскера КристианХауме ДоменекПерес ЧарлиАлмейда Андре IVОзкаджар ДженкРачич Урош
Облак ЯнХименес ХосеВитсель АксельМандава Рейнилду  27'Льоренте МаркосНьигес Сауль  14' 46' (Карраско Янник ( 46') Де Пауль Родриго 65' (Гризманн Антуан ( 65') Кондогбия Жоффрей 65' (Лемар Тома ( 65') Коке ХорхеМората Альваро 83' (Корреа Анхель ( 83') Фелиш Жоау  56' 83' (Кунья Матеус ( 83')
Запасные: Эрмосо МариоГрбич ИвоФелипе Аугусто IV
29 августа. Стадион "Месталья" (Валенсия).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Атлетико Мадрид
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окончен Кадис 0:4 Атлетик Б 3.90 3.15 2.10
окончен Валенсия 0:1 Атлетико М 4.05 3.30 2.00
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Сегодня, 30 Августа
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