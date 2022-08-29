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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гаттузо подтвердил, что Кавани будет выступать за «Валенсию»

 
29 Августа 2022 • 04:17 Комментировать
Валенсия
...
Атлетико М
1 4.05 X 3.30 2 2.00
Через 17 ч. 44 мин.

Итальянский наставник «Валенсии» Дженнаро Гаттузо дал понять, что уругвайский нападающий Эдинсон Кавани переберется под его начало. Это должно случиться в ближайшие дни. «Валенсия» уже давно инициировала переговоры с 35-летним уругвайцем, который до последнего времени выступал в составе «Манчестер Юнайтед».

- Я оптимист по своей природе, и мы надеемся, что он будет с нами. Эдинсону сейчас 35 лет, но у него невероятный менталитет. Мы говорим об игроке, который по природе своей является чемпионом, - нахваливает Кавани итальянский специалист, слова которого цитирует ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Дженнаро Гаттузо Эдинсон Кавани
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ВАЛЕНСИЯ АТЛЕТИКО М
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29.08  21:00 Кадис ... Атлетик Б 3.90 3.15 2.10
29.08  23:00 Валенсия ... Атлетико М 4.05 3.30 2.00
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