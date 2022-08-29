Гаттузо подтвердил, что Кавани будет выступать за «Валенсию»

Итальянский наставник «Валенсии» Дженнаро Гаттузо дал понять, что уругвайский нападающий Эдинсон Кавани переберется под его начало. Это должно случиться в ближайшие дни. «Валенсия» уже давно инициировала переговоры с 35-летним уругвайцем, который до последнего времени выступал в составе «Манчестер Юнайтед».

- Я оптимист по своей природе, и мы надеемся, что он будет с нами. Эдинсону сейчас 35 лет, но у него невероятный менталитет. Мы говорим об игроке, который по природе своей является чемпионом, - нахваливает Кавани итальянский специалист, слова которого цитирует ITASportPress.