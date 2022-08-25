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Чемпионат Испании. Ла Лига

Президент «Атлетико» высказался о возможном уходе Гризманна

 
25 Августа 2022 • 22:40 Комментировать
Валенсия
...
Атлетико М
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29.08 23:00

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо не допускает ухода нападающего Антуана Гризманна.

Француз арендован у «Барселоны» с обязательством выкупа за 40 млн евро при определённых условиях, однако «матрасники», согласно сведениям прессы, не хотят платить данную сумму. В связи с этим появились слухи о возможном прекращении сотрудничества мадридцев с Гризманном.

«Антуан – часть команды, – комментирует ситуацию Сересо, слова которого приводит Mundo Deportivo. – Он очень важен для нас. Он не может уйти, потому что является неотъемлемой частью «Атлетико», – заявил президент мадридского клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Энрике Сересо Антуан Гризманн
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ВАЛЕНСИЯ АТЛЕТИКО М
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