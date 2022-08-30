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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гаттузо отреагировал на трансфер Кавани

 
30 Августа 2022 • 08:35 Комментировать
Валенсия
0:1
Атлетико М
окончен

Рулевой «Валенсии» Дженнаро Гаттузо поделился мнением о вчерашнем поединке против мадридского «Атлетико» в рамках третьего тура чемпионата Испании. «Летучие мыши» потерпели домашнее поражение со счетом 0:1. Автором единственного гола стал Антуан Гризманн.

«Нелегко говорить об этом матче. У нас ноль очков в последних двух играх. Это плохой показатель. Я уже сказал подопечным, что они должны лучше работать. Единственный способ достичь успеха – это труд.

Трансфер Кавани? Эдинсон не играл почти три месяца. Нужно понять, в каком он сейчас состоянии», - передает слова итальянца газета Marca.

По итогам трех туров «Валенсия» набрала три очка и занимает 14-е место в таблице Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Дженнаро Гаттузо Эдинсон Кавани
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