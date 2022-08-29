Кавани прибыл на медосмотр в «Валенсии»

Нападающий Эдинсон Кавани близок к тому, чтобы завершить свой трансфер в Валенсию. По информации от журналиста Фабрицио Романо, уругваец прибыл в Испанию, чтобы пройти медосмотр в стане «летучих мышей».

Напомним, что с первого июля Кавани находился в статусе свободного агента после ухода из «Манчестер Юнайтед». Нападающий рассматривал множество вариантов для продолжения карьеры, но остановил свой выбор на испанской Ла Лиге.

Отмечается, что Кавани подпишет с «Валенсией» контракт на два года. Главный тренер «летучих мышей» Дженнаро Гаттузо очень хочет видеть уругвайца в своём составе.