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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кавани прибыл на медосмотр в «Валенсии»

 
29 Августа 2022 • 15:33 Комментировать
Валенсия
...
Атлетико М
1 4.05 X 3.30 2 2.00
Через 7 ч. 3 мин.

Нападающий Эдинсон Кавани близок к тому, чтобы завершить свой трансфер в Валенсию. По информации от журналиста Фабрицио Романо, уругваец прибыл в Испанию, чтобы пройти медосмотр в стане «летучих мышей».

Напомним, что с первого июля Кавани находился в статусе свободного агента после ухода из «Манчестер Юнайтед». Нападающий рассматривал множество вариантов для продолжения карьеры, но остановил свой выбор на испанской Ла Лиге.

Отмечается, что Кавани подпишет с «Валенсией» контракт на два года. Главный тренер «летучих мышей» Дженнаро Гаттузо очень хочет видеть уругвайца в своём составе.

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Валенсия Эдинсон Кавани Трансферы футбола - лето 2022
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ВАЛЕНСИЯ АТЛЕТИКО М
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