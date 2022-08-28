Испанский топ-клуб арендует Регилона у «Тоттенхэма»

Левый защитник «Тоттенхэма» Серхио Регилон очень близок к переходу в мадридский «Атлетико» на правах аренды.

Информация об интересе «матрасников» к воспитаннику мадридского «Реала» появилась несколько дней назад, а теперь сделка близится к успешному завершению. По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Атлетико» и «Тоттенхэм» почти согласовали аренду Регилона без опции выкупа – осталось лишь урегулировать незначительные формальности. Переход 25-летнего латераля состоится сразу после продажи Ренана Лоди в «Ноттингем Форест».

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Серхио Регилона в 25 млн евро.