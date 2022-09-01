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Аканджи прошёл медосмотр перед трансфером в «Манчестер Сити»

 
01 Сентября 2022 • 11:03 Комментировать
Манчестер Сити
6:0
Ноттингем Форест
окончен

Защитник дортмундской «Боруссии» Мануэль Аканджи вскоре будет объявлен новичком «Манчестер Сити». По информации от инсайдера Фабрицио Романо, футболист сборной Швейцарии успешно прошёл медосмотр в стане «горожан».

Ожидается, что в ближайшее время клубы завершат бумажную работу, после чего о трансфере будет объявлено официально. Источник также сообщает, что приход Аканджи не связан с уходом какого-либо защитника «Манчестер Сити» в другую команду.

Напомним, что «Манчестер Сити» пока идёт на втором месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Впереди «горожан» располагается лондонский «Арсенал» с 15 очками в активе.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Боруссия Дортмунд Мануэль Аканджи Трансферы футбола - лето 2022
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