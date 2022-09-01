Аканджи прошёл медосмотр перед трансфером в «Манчестер Сити»

Защитник дортмундской «Боруссии» Мануэль Аканджи вскоре будет объявлен новичком «Манчестер Сити». По информации от инсайдера Фабрицио Романо, футболист сборной Швейцарии успешно прошёл медосмотр в стане «горожан».

Ожидается, что в ближайшее время клубы завершат бумажную работу, после чего о трансфере будет объявлено официально. Источник также сообщает, что приход Аканджи не связан с уходом какого-либо защитника «Манчестер Сити» в другую команду.

Напомним, что «Манчестер Сити» пока идёт на втором месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Впереди «горожан» располагается лондонский «Арсенал» с 15 очками в активе.