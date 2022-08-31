Холанн оформил хет-трик во втором подряд матче АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн снова огорчил соперников тремя голами.

Норвежец открыл счёт в поединке пятого тура Премьер-лиги против «Ноттингем Форест» уже на 12-й минуте, а спустя девять минут стал автором дубля. Незадолго до перерыва форвард в третий раз засветил на табло свою фамилию, доведя результат до разгромного – 3:0 в пользу «горожан».

Напомним, что Эрлинг Холанн отметился хет-триком и в предыдущей встрече чемпионата против «Кристал Пэлас» (4:2) – тогда все мячи молодого голеодора были забиты во втором тайме.

На данный момент в активе Холанна девять голов в пяти матчах АПЛ.