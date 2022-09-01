Гвардиола – о Холанне и Альваресе: «У них есть особый дар»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу своей команды над «Ноттингем Форест» (6:0) в матче Премьер-лиги.

Испанский специалист отдельным словом отметил игру Эрлинга Холанна и Хулиана Альвареса, оформивших хет-трик и дубль соответственно.

«Благодаря таланту наших нападающих мы показали по-настоящему хорошую игру. Холанн очень любит забивать, но прежде всего его интересуют победы – если он бьёт рекорды, а команда при этом не побеждает, он не будет счастлив.

У Хулиана и Эрлинга особое чувство гола – такой дар не купишь, этому нельзя научить. Хулиан забил два потрясающих гола, а настрой Эрлинга заразителен для всей команды», – цитирует BBC Гвардиолу.