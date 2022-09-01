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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола – о Холанне и Альваресе: «У них есть особый дар»

 
01 Сентября 2022 • 00:23 Комментировать
Манчестер Сити
6:0
Ноттингем Форест
окончен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу своей команды над «Ноттингем Форест» (6:0) в матче Премьер-лиги.

Испанский специалист отдельным словом отметил игру Эрлинга Холанна и Хулиана Альвареса, оформивших хет-трик и дубль соответственно.

«Благодаря таланту наших нападающих мы показали по-настоящему хорошую игру. Холанн очень любит забивать, но прежде всего его интересуют победы – если он бьёт рекорды, а команда при этом не побеждает, он не будет счастлив.

У Хулиана и Эрлинга особое чувство гола – такой дар не купишь, этому нельзя научить. Хулиан забил два потрясающих гола, а настрой Эрлинга заразителен для всей команды», – цитирует BBC Гвардиолу.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Эрлинг Холанн Хулиан Альварес
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окончен Манчестер Сити 6:0 Ноттингем Форест 1.08 11.50 30.00
окончен Борнмут 0:0 Вулверхэмптон 3.65 3.40 2.10
окончен Арсенал 2:1 Астон Вилла 1.53 4.30 6.30
окончен Вест Хэм 1:1 Тоттенхэм 3.70 3.75 1.95
окончен Ливерпуль 2:1 Ньюкасл 1.30 5.70 10.50
01.09  22:00 Лестер ... Манчестер Юнайтед 3.30 3.75 2.05
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