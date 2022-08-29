Гвардиола: «Бернарду остаётся в «Манчестер Сити» – для меня это очевидно»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола окончательно исключил уход Бернарду Силвы этим летом.

Ранее испанский специалист уже намекал на то, что продажа португальца не состоится, а теперь высказался максимально категорично.

«Бернарду Силва остаётся в «Манчестер Сити» – для меня это очевидно, – приводит слова Гвардиолы инсайдер Фабрицио Романо. – Он абсолютно незаменим для нашей команды во многих компонентах. Он невероятно важен для нас, в том числе из-за способности играть на трёх, четырёх или даже пяти позициях», – заключил наставник «горожан».

Напомним, что на подписание Бернарду Силвы активно претендовали «Барселона» и «ПСЖ».