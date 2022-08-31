Хулиан Альварес: «Мы с Холанном здорово дополняем друг друга»

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес считает, что Хосеп Гвардиола может на регулярной основе задействовать его одновременно с Эрлингом Холанном.

В сегодняшней встрече Английской премьер-лиги с «Ноттингем Форест» (6:0) норвежец записал на свой счёт хет-трик, а аргентинец забил дважды.

«Мы с Холанном без каких-либо проблем можем одновременно выходить на поле, поскольку здорово дополняем друг друга. Это очень выгодно для команды», – приводит слова Альвареса BBC.

22-летний новичок «горожан» также рассказал о различиях между английским и аргентинским футболом: «Некоторые аспекты довольно схожи – например, манера прессинга. Но в АПЛ более высокий темп, и мне нужно адаптироваться, с чем мне помогают мои товарищи».