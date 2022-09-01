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Линекер не согласился с высказыванием Гвардиолы о даре Холанна

 
01 Сентября 2022 • 02:15 Комментировать (1)
Манчестер Сити
6:0
Ноттингем Форест
окончен

Бывший английский нападающий Гари Линекер считает, что научить голевому чутью всё-таки можно.

После матча «Манчестер Сити» против «Ноттингем Форест» (6:0) наставник «горожан» Хосеп Гвардиола заявил, что нападающие его команды Эрлинг Холанн и Хулиан Альварес обладают особым даром – голевым чутьём, которому не может научить тренер. Известный в прошлом английский бомбардир с этим утверждением не согласен.

«Пеп говорит, что этому нельзя научить, но, думаю, всё же можно, – цитирует Линекера BBC. – Полагаю, я мог бы научить кого-нибудь этому. Иногда я вижу нападающих, которые не делают правильных вещей. Умение забивать голы – это математика, вероятности. Забегая в определённые зоны, ты повышаешь свои шансы забить, и рано или поздно сделаешь это», – заявил Линекер.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Гари Линекер Эрлинг Холанн Хулиан Альварес
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Комментарии (1)
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Alex1972
01 Сентября 2022 в 02:42
Гари больше не наливать... 🍷🥃.. А-ха-ха-ха..
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окончен Манчестер Сити 6:0 Ноттингем Форест 1.08 11.50 30.00
окончен Борнмут 0:0 Вулверхэмптон 3.65 3.40 2.10
окончен Арсенал 2:1 Астон Вилла 1.53 4.30 6.30
окончен Вест Хэм 1:1 Тоттенхэм 3.70 3.75 1.95
окончен Ливерпуль 2:1 Ньюкасл 1.30 5.70 10.50
01.09  22:00 Лестер ... Манчестер Юнайтед 3.30 3.80 2.08
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