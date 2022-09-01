Линекер не согласился с высказыванием Гвардиолы о даре Холанна

Бывший английский нападающий Гари Линекер считает, что научить голевому чутью всё-таки можно.

После матча «Манчестер Сити» против «Ноттингем Форест» (6:0) наставник «горожан» Хосеп Гвардиола заявил, что нападающие его команды Эрлинг Холанн и Хулиан Альварес обладают особым даром – голевым чутьём, которому не может научить тренер. Известный в прошлом английский бомбардир с этим утверждением не согласен.

«Пеп говорит, что этому нельзя научить, но, думаю, всё же можно, – цитирует Линекера BBC. – Полагаю, я мог бы научить кого-нибудь этому. Иногда я вижу нападающих, которые не делают правильных вещей. Умение забивать голы – это математика, вероятности. Забегая в определённые зоны, ты повышаешь свои шансы забить, и рано или поздно сделаешь это», – заявил Линекер.