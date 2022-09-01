Холанн повторил бомбардирское достижение Дрогба и Анри

Звездный центрфорвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн отметился тремя забитыми мячами во вчерашнем матче чемпионата Англии против «Ноттингем Форест». «Горожане» отпраздновали итоговую победу со счетом 6:0.

Как рапортует Squawka, норвежский бомбардир стал седьмым футболистом в истории Премьер-лиги, которому удалось сделать два подряд хет-трика. Стоит отметить, что в минувшем матче с «лесниками» Холанн забил три мяча к 38-й минуте первого тайма.

Помимо Эрлинга такое достижение покорилось следующим игрокам: Иану Райту, Тьерри Анри, Дидье Дрогба, Уэйну Руни, Гарри Кейну и Лесу Фердинанду.