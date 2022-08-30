Клопп: «Чем ближе закрытие трансферного окна, тем меньше у нас шансов на приобретение полузащитника»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп особо не верит в том, что в его команду до конца трансферного окна придёт новый полузащитник. Напомним, что «красные» хотят приобрести хавбека на фоне травм Тьяго Алькантары, Кёртиса Джонса и Алекса Окслейда-Чемберлена.

«В какой-то степени мы продолжаем работать, но чем ближе закрытие трансферного окна, тем меньше у нас шансов на приобретение нового полузащитника. Вот как обстоят дела в данный момент. К сожалению, я не могу сообщить вам конкретные имена», – заявил Клопп на пресс-конференции.

Напомним, что «Ливерпуль» на прошлых выходных добыл первую победу в новом сезоне АПЛ, разгромив «Борнмут» 9:0.