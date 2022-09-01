Исак: «Это поражение должно подхлестнуть нас в следующем матче»

В матче пятого тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл» дал настоящий бой «Ливерпулю» на его поле, однако пропустил два гола во втором тайме и был бит буквально на последних секундах игры. Гол «Ньюкасла» забил новобранец клуба - шведский форвард Александр Исак. После матча он прокомментировал свои чувства.

- Я думал, надеялся, что это будет дебют мечты. Последние дни были очень насыщенными. Счастлив, что смог сыграть уже сегодня. Ребята, к сожалению, очень разочарованы поражением. Но у нас очень быстро будет следующая игра, и это поражение надо использовать как мотивацию для следующего матча, - цитирует Исака BT Sport.