«Ливерпуль» чудом вырвал победу над «Ньюкаслом» в последней атаке

В пятом туре Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал соседей по таблице из «Ньюкасла». Ни забить девять мячей, как «Борнмуту», ни добыть вторую победу в чемпионате команда Юргена Клоппа не смогла, несмотря на свой перевес.
В конце первого тайма Роберто Фирмино сыграл на Луиса Диаса, тот обыграл вратаря и не попал по пустым воротам. А вот Александр Исак начал оправдывать многомиллионный трансфер, после паса Шона Лонгстаффа новичок не простил соперника в убойной позиции. Лишь на 61-й минуте Фирмино завершил красивую атаку своей команды. Но это всего лишь 1:1. Бесконечное компенсированное время завершилась метким ударом Фабиу Карвалью, ливерпульцы выиграли (2:1).
«Ливерпуль» - пятый с 8 очками на счету.Протокол игры
|38'Исак Александр (0:1)
|(1:1) Фирмино Роберто61'
|(2:1) Карвалью Фабиу90'
Алиссон Бекер•Александер-Арнольд Трент71' (Цимикас Костас (71') •Гомес Джо•Ван Дейк Виргил•Робертсон Эндрю71' (Милнер Джеймс (71') •Эллиотт Харви•Фабиньо Энрике•Хендерсон Джордан71' (Карвалью Фабиу (71') •Салах Мохамед•Фирмино Роберто•Диас Луис
Поуп Ник•Триппьер Киран• 90'Ласcеллс Джамал• 88'Бёрн Дэн•Таргетт Мэтт•Уиллок Джо•Лонгстафф Шон•Жоэлинтон•Альмирон Мигель84' (Андерсон Эллиот (84') •Исак Александр64' (Мёрфи Джейкоб (64') •Фрейзер Райан64' (Вуд Крис (64')
31 августа. Стадион "Энфилд".
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