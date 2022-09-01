«Ливерпуль» чудом вырвал победу над «Ньюкаслом» в последней атаке

В пятом туре Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал соседей по таблице из «Ньюкасла». Ни забить девять мячей, как «Борнмуту», ни добыть вторую победу в чемпионате команда Юргена Клоппа не смогла, несмотря на свой перевес.

В конце первого тайма Роберто Фирмино сыграл на Луиса Диаса, тот обыграл вратаря и не попал по пустым воротам. А вот Александр Исак начал оправдывать многомиллионный трансфер, после паса Шона Лонгстаффа новичок не простил соперника в убойной позиции. Лишь на 61-й минуте Фирмино завершил красивую атаку своей команды. Но это всего лишь 1:1. Бесконечное компенсированное время завершилась метким ударом Фабиу Карвалью, ливерпульцы выиграли (2:1).

«Ливерпуль» - пятый с 8 очками на счету.Протокол игры