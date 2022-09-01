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«Ливерпуль» чудом вырвал победу над «Ньюкаслом» в последней атаке

 
01 Сентября 2022 • 00:01 Комментировать (2)
Ливерпуль
2:1
Ньюкасл
окончен

В пятом туре Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал соседей по таблице из «Ньюкасла». Ни забить девять мячей, как «Борнмуту», ни добыть вторую победу в чемпионате команда Юргена Клоппа не смогла, несмотря на свой перевес.

В конце первого тайма Роберто Фирмино сыграл на Луиса Диаса, тот обыграл вратаря и не попал по пустым воротам. А вот Александр Исак начал оправдывать многомиллионный трансфер, после паса Шона Лонгстаффа новичок не простил соперника в убойной позиции. Лишь на 61-й минуте Фирмино завершил красивую атаку своей команды. Но это всего лишь 1:1. Бесконечное компенсированное время завершилась метким ударом Фабиу Карвалью, ливерпульцы выиграли (2:1).

«Ливерпуль» - пятый с 8 очками на счету.Протокол игры

 
Ливерпуль2:1Ньюкасл
  38'Исак Александр (0:1)
(1:1) Фирмино Роберто61'  
(2:1) Карвалью Фабиу90'  
Алиссон БекерАлександер-Арнольд Трент 71' (Цимикас Костас ( 71') Гомес ДжоВан Дейк ВиргилРобертсон Эндрю 71' (Милнер Джеймс ( 71') Эллиотт ХарвиФабиньо ЭнрикеХендерсон Джордан 71' (Карвалью Фабиу ( 71') Салах МохамедФирмино РобертоДиас Луис
Запасные: Филлипс НатаниэльДжонс КёртисАдриан Сан-МигельДэвис ХарвиМатип Жоэль
Поуп НикТриппьер Киран  90'Ласcеллс Джамал  88'Бёрн ДэнТаргетт МэттУиллок ДжоЛонгстафф ШонЖоэлинтонАльмирон Мигель 84' (Андерсон Эллиот ( 84') Исак Александр 64' (Мёрфи Джейкоб ( 64') Фрейзер Райан 64' (Вуд Крис ( 64')
Запасные: Льюис ДжамалРитчи МэттШёр ФабианБотман СвенДарлоу КарлМанкильо Хави
31 августа. Стадион "Энфилд".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (2)
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just a man
01 Сентября 2022 в 01:17
Слабовато Ливер начал сезон, а вот Арсы удивили.
Alex1972
01 Сентября 2022 в 00:10
Мал Клопп, да везуч...
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окончен Борнмут 0:0 Вулверхэмптон 3.65 3.40 2.10
окончен Арсенал 2:1 Астон Вилла 1.53 4.30 6.30
окончен Манчестер Сити 6:0 Ноттингем Форест 1.08 11.50 30.00
окончен Вест Хэм 1:1 Тоттенхэм 3.70 3.75 1.95
окончен Ливерпуль 2:1 Ньюкасл 1.30 5.70 10.50
01.09  22:00 Лестер ... Манчестер Юнайтед 3.30 3.75 2.05
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