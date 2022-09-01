Хау: «Обидно всё потерять на последних секундах матча»

В матче пятого тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл» дал настоящий бой «Ливерпулю» на его поле, однако пропустил два гола во втором тайме и был бит буквально на последних секундах игры. Наставник «сорок» Эдди Хау доволен тем, как выступили его футболисты, но не рад итоговому результату

- Горжусь тем, как играли футболисты. Но проигрывать таким образом очень больно. Мы вышли вперед, потом хорошо защищались, я не думаю, что у них было много шансов. Но гол на последних секундах разбил наши сердца. Не могу никого винить. Каждый дал на поле все, что мог. Игроки просто сильно устали к концу матча, - цитирует Хау BT Sport.