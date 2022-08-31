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Фердинанд: «Роналду тяжело смириться с тем, что он не попадает в стартовый состав команды, которая не выступает в Лиге чемпионов»

 
31 Августа 2022 • 10:39 Комментировать (2)
Лестер
...
Манчестер Юнайтед
1 3.30 X 3.75 2 2.07
01.09 22:00

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд прокомментировал непопадание нападающего манкунианцев Криштиану Роналду в стартовый состав своей команды в двух последних матчах АПЛ.

По мнению экс-футболиста, 37-летний португалец очень недоволен текущим положением дел, так как ему тяжело смириться с тем, что он не проходит в состав команды, которая не выступает в Лиге чемпионов.

«Останется Криштиану или нет, никто из нас не может сказать наверняка, но зная Роналду, могу сказать точно, что он сейчас в бешенстве. Плевать, кто играет вместо него, главное, что он не в стартовом составе», — цитирует Фердинанда Mirror.

В текущем сезоне Роналду провёл в составе «красных дьяволов» четыре матча, не отметившись в них результативными действиями. Ранее сообщалось, что нападающий может продолжить карьеру в «Наполи».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд
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Комментарии (2)
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Misha_diablo_football
31 Августа 2022 в 11:15
Рио не ведая того, знатно потроллил и свой клуб и своего бывшего напарника...
Alex1972
31 Августа 2022 в 10:47
Это хорошо, что он в бешенстве... Очень хорошо...👏👏👏..
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