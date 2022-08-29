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Перед тем как предложить 100 миллионов евро за Антони, «МЮ» поинтересовался доступностью игрока «Эвертона»

 
29 Августа 2022 • 11:53 Комментировать
Лидс
...
Эвертон
30.08 22:00

«Манчестер Юнайтед» рассматривал вариант с приобретением нападающего «Эвертона» Энтони Гордона, который также способен сыграть на позиции правого вингера. По информации от журналиста Дэвида Орнштейна, «красные дьяволы» спросили о доступности футболиста у «ирисок», прежде чем предложить 100 миллионов евро «Аяксу» за Антони.

Озвученная «Эвертоном» сумма отпугнула «Манчестер Юнайтед», поэтому «красные дьяволы» решили окончательно переключить внимание на Антони. Напомним, бразилец должен быть объявлен новичком «Манчестер Юнайтед» в течение 48 часов.

Наибольший интерес к Гордону проявляет лондонский «Челси», который уже несколько недель ведёт переговоры о трансфере. 

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Эвертон Манчестер Юнайтед Трансферы футбола - лето 2022 Антони Энтони Гордон
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