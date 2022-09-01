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Мата может вернуться в «Валенсию»

 
01 Сентября 2022 • 11:09 Комментировать
Лестер
...
Манчестер Юнайтед
1 3.30 X 3.80 2 2.08
Через 9 ч. 42 мин.

34-летний полузащитник Хуан Мата может продолжить карьеру в «Валенсии», сообщает журналист Гектор Гомес.

Напомним, испанец уже вступал в составе «летучих мышей» в период с 2007 по 2011 год. Последним местом работы полузащитника был «Манчестер Юнайтед», который он покинул в июле нынешнего года на правах свободного агента. Ранее он также защищал цвета лондонского «Челси» и национальной сборной Испании. Отметим, что полузащитник является чемпионом мира и Европы, а также победителем Лиги чемпионов.

В минувшем сезоне Мата провёл в составе манкунианцев 12 матчей, не отметившись в них результативными действиями.  

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Манчестер Юнайтед Хуан Мата Трансферы футбола - лето 2022
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ЛЕСТЕР МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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01.09  22:00 Лестер ... Манчестер Юнайтед 3.30 3.80 2.08
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