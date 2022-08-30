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Ван Бастен: «Антони вообще не стоит 100 миллионов евро, это смешно, «МЮ» раскрутили»

 
30 Августа 2022 • 12:29 Комментировать (3)
Лестер
...
Манчестер Юнайтед
1 3.35 X 3.80 2 2.05
01.09 22:00

Бывший футболист «Аякса» Марко ван Бастен прокомментировал переход полузащитника амстердамцев Антони в «Манчестер Юнайтед». Напомним, что бразилец обойдётся «красным дьяволам» в 100 миллионов евро.

«Антони вообще не стоит 100 миллионов евро. Даже не близко. Это смешно. Он провёл всего несколько хороших матчей и толком не показал высокого уровня. «МЮ» просто раскрутили», – сказал ван Бастен в интервью Z Select.

Антони войдёт в число самых дорогих покупок в истории «Манчестер Юнайтед». Дороже бразильца стоил только Поль Погба, который в 2016 году обошёлся «красным дьяволам» в 105 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Манчестер Юнайтед Марко Ван Бастен Трансферы футбола - лето 2022 Антони
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ЛЕСТЕР МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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Комментарии (3)
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1evgeniy1
30 Августа 2022 в 12:53
Посмотрел нарезку матча с "Боруссией".

Неплохой краёк. Выглядит слабее Санчо, Гарначо. Примерно уровень Эланги. Рэшфорда не поминаю, поскольку непонятно, заиграет он или нет. Будут проблемы: куплен втридорога, за 100 придётся ставить в основу, любимчик тренера. Ошибка.
slain
30 Августа 2022 в 12:37
Вполне нормальная цена для АПЛ
Alex1972
30 Августа 2022 в 12:32
Да уж...
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30.08  21:30 Фулхэм ... Брайтон 3.30 3.35 2.25
30.08  21:30 Кристал Пэлас ... Брентфорд 2.08 3.45 3.55
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