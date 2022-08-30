Ван Бастен: «Антони вообще не стоит 100 миллионов евро, это смешно, «МЮ» раскрутили»

Бывший футболист «Аякса» Марко ван Бастен прокомментировал переход полузащитника амстердамцев Антони в «Манчестер Юнайтед». Напомним, что бразилец обойдётся «красным дьяволам» в 100 миллионов евро.
«Антони вообще не стоит 100 миллионов евро. Даже не близко. Это смешно. Он провёл всего несколько хороших матчей и толком не показал высокого уровня. «МЮ» просто раскрутили», – сказал ван Бастен в интервью Z Select.
Антони войдёт в число самых дорогих покупок в истории «Манчестер Юнайтед». Дороже бразильца стоил только Поль Погба, который в 2016 году обошёлся «красным дьяволам» в 105 миллионов евро.
Неплохой краёк. Выглядит слабее Санчо, Гарначо. Примерно уровень Эланги. Рэшфорда не поминаю, поскольку непонятно, заиграет он или нет. Будут проблемы: куплен втридорога, за 100 придётся ставить в основу, любимчик тренера. Ошибка.
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