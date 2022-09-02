Бачуайи теперь может оказаться в турецком клубе

После срыва трансфера в «Ноттингем Форест», нападающий «Челси» Миши Бачуайи может оказаться в турецком «Фенербахче». Об этом в социальных сетях утверждает журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что Бачуайи не смог перейти в «Ноттингем Форест» в дедлайн из-за того, что «Челси» слишком поздно прислал «лесникам» необходимые бумаги. Так как в Турции трансферное окно ещё не закрыто, бельгиец может пополнить ряды «Фенербахче», который уже включился в гонку.

В прошлом сезоне Бачуайи выступал на правах аренды за «Бешикташ». Контракт Миши с лондонским «Челси» рассчитан до конца этого сезона. Клуб не хочет продлевать соглашение с бельгийцем.