Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Джеймс станет самым высокооплачиваемым защитником в истории «Челси»

 
03 Сентября 2022 • 13:06 Комментировать
Челси
...
Вест Хэм
1 1.50 X 4.40 2 6.10
Через 3 ч. 27 мин.

Защитник «Челси» Рис Джеймс полностью согласовал условия нового контракта с клубом. По информации от The Athletic, англичанин уже в ближайшее время поставит свою подпись под долгосрочным соглашением с «пенсионерами».

По сведениям источника, Джеймс по новому контракту станет самым высокооплачиваемым защитником в истории «Челси». Напомним, что по предыдущему соглашению англичанин не входил даже в топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов клуба.

В новом сезоне Джеймс успел отметиться одним голом и ассистом в Английской премьер-лиге. Футболист был интересен «Манчестер Сити» и мадридскому «Реалу».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Рис Джеймс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ ВЕСТ ХЭМ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
03.09  14:30 Эвертон ... Ливерпуль 7.40 4.90 1.40
03.09  17:00 Брентфорд ... Лидс
03.09  17:00 Вулверхэмптон ... Саутгемптон 2.18 3.40 3.35
03.09  17:00 Ноттингем Форест ... Борнмут 2.00 3.50 3.80
03.09  17:00 Челси ... Вест Хэм 1.50 4.40 6.10
03.09  17:00 Тоттенхэм ... Фулхэм 1.48 4.50 6.50
03.09  17:00 Ньюкасл ... Кристал Пэлас 2.00 3.45 3.80
03.09  19:30 Астон Вилла ... Манчестер Сити 8.00 5.40 1.35
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Сентября
13:06 · Англия. Премьер-лига
Джеймс станет самым высокооплачиваемым защитником в истории «Челси»
13:01 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Мне жаль Джеррарда, но де Брёйне превзойдёт его по ассистам в АПЛ» 2
12:54 · Англия. Премьер-лига
Артур мог оказаться в «Арсенале», но «канониры» отказались от футболиста
12:48 · Англия. Премьер-лига
Малиновский мог оказаться в лондонском топ-клубе
12:11 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» не отказывается от трансфера Силвы
12:08 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» до последнего думал купить Гакпо, но клуб слишком много отдал за Антони
11:45 · Англия. Премьер-лига
Алькантара на следующей неделе возобновит тренировки с «Ливерпулем»
11:43 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Холанн может стать лучшим футболистом в истории АПЛ»
11:42 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» серьёзно превысил трансферный бюджет, вызвав беспокойство у близких к клубу людей 1
11:12 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг обратился к «Барселоне»
11:10 · Англия. Премьер-лига
Тухель – об уходе Гилмора: «Он подавал для нас большие надежды»
10:50 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Де Брёйне будет очень сложно заменить»
10:23 · Россия. Премьер-лига
Аленичев — о Захаряне в «Челси»: «Переходить, как Саша Кокорин, который за полтора года полторы игры сыграл, смысл?»
10:04 · Англия. Премьер-лига
Закария – о переходе в «Челси»: «Это лучшая возможность доказать свои амбиции»
09:57 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» предложит Невешу новый контракт
Все новости
Рекомендуем