Джеймс станет самым высокооплачиваемым защитником в истории «Челси»

Защитник «Челси» Рис Джеймс полностью согласовал условия нового контракта с клубом. По информации от The Athletic, англичанин уже в ближайшее время поставит свою подпись под долгосрочным соглашением с «пенсионерами».

По сведениям источника, Джеймс по новому контракту станет самым высокооплачиваемым защитником в истории «Челси». Напомним, что по предыдущему соглашению англичанин не входил даже в топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов клуба.

В новом сезоне Джеймс успел отметиться одним голом и ассистом в Английской премьер-лиге. Футболист был интересен «Манчестер Сити» и мадридскому «Реалу».